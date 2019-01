Imperia, indetta raccolta firme a sostegno del ministro Salvini

Imperia. “Sabato 2 e domenica 3 febbraio tutti a firmare nei gazebo della Lega in Liguria a sostegno di Matteo Salvini. Vi aspettiamo anche in provincia di Imperia. Esprimiamo massima solidarietà per le politiche portate avanti dal nostro Ministro dell’Interno, che finalmente fa ciò per cui è stato eletto. Giù le mani da Salvini!”.

Lo ha comunicato oggi Alessandro Piana, Commissario Provinciale della Lega di Imperia e Presidente dell’Assemblea Legislativa della Liguria.

Ecco l’elenco dei gazebo in provincia di Imperia organizzati dalle varie Sezioni locali e gli orari in cui si può andare a firmare per sostenere il Ministro Matteo Salvini.

Sezione di Arma di Taggia: zona mercato settimanale di Taggia, sabato dalle ore 9:30 alle 12:30;

Sezione di Bordighera: via Aurelia, zona Palazzo del Parco, sabato dalle ore 15 alle 19;

Sezione di Imperia: via San Giovanni, Imperia Oneglia sabato e domenica dalle ore 8:30 alle 13;

Sezione di Sanremo: zona Foce di fronte al supermercato Coop, sabato dalle ore 9 alle 13;

Sezione Val Nervia-Val Verbone: Via Braie Camporosso, parcheggio antistante il supermercato Maxisconto, sabato dalle ore 9 alle 13;

Sezione di Ventimiglia: Via della Repubblica, angolo Via Roma di fronte alla Banca Unicredit, sabato e domenica dalle ore 9 alle 14;