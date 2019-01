Dolcedo, incendio in appartamento in località Ripalta: vigili del fuoco in azione

Imperia. Mobilitazione dei vigili del fuoco questo pomeriggio, intorno alle 15:30, per un incendio in appartamento nella località Ripalta, comune di Dolcedo.

Gli uomini del 115 sono dovuti intervenire in forze per domare le fiamme partite all’interno di un’abitazione di via Centrale.

Al momento non è dato sapersi se all’interno dell’appartamento ci possano essere persone coinvolte.

(Immagine d’archivio)