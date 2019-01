Imperia. Fa ancora freddo in classe. Ne sanno qualcosa gli studenti del Liceo Artistico di via Agnesi che anche stamane, in parecchi, hanno disertato le lezioni.

La protesta era iniziata ieri perché, dopo un giorno di termosifoni spenti, alla riaccensione della caldaia dopo le vacanze, la temperature nelle aule risultava ancora troppo bassa: 15 gradi contro i 18 previsti.

Sembra che la fornitura di gasolio sia inferiore alla norma. Fatto sta che anche oggi non è mancato il sit-in di protesta degli studenti di fronte all’ìstituto.