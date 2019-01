Imperia, in approvazione le tariffe per l’affitto della sala mostre in Biblioteca

Imperia. Tra gli argomenti all’Ordine del giorno del consiglio comunale convocato per stasera alle 18, c’è il nuovo regolamento relativo alla pubblica fruizione delle sala convegni e mostre della Biblioteca Civica presentato dall’assessore alla Cultura Marcella Roggero.

Per quanto riguarda i costi di affitto rimane la gratuità durante le ore di apertura della Biblioteca. Fuori orario il costo è di 30 euro all’ora per i richiedenti privati e 15 per le organizzazioni no-profit.

Gli altri punti riguardano il regolamento per l’accesso civico agli atti, adempimenti di bilancio, Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021, la nuova modalità di gestione del servizio pubblico dei parcheggi pubblici a raso, il regolamento per la disciplina della videosorveglianza, e, infine, due mozioni relative alla procedura di gara per l’affidamento del servizio trasporto pazienti da parte della Regione Liguria, una presentata dalla maggioranza e la seconda dalle opposizioni di centrodestra.

La seduta sarà preceduta dalla discussione dal “question time”, lo spazio dedicato alle domande a risposta immediata rivolte dai consiglieri comunali agli assessori dell’amministrazione Scajola. Tra le altre c’è quella presentata dal capogruppo di “Progetto Imperia” Alessandro Savioli relativa alle sponsorizzazione da parte di Teknoservice, l’azienda incaricata dell’avvio del “porta a porta” a partire da febbraio, del Capodanno in via Cascione, ospiti i Matia Bazar.