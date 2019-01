Imperia, il faccia a faccia studenti Natta in Provincia

Imperia. Una delegazione degli studenti al termine del corteo si è recata dal presidente della Provincia Fabio Natta.

“Non è la prima volta che incontriamo gli studenti“, afferma il presidente Natta che prosegue:”Qualcosa è già stato risolto, vedi il nodo licei Classico e Scientifico al Vieusseux. Sarà attivato un tavolo permanente già previsto e per quanto riguarda l’emergenza freddo i riscaldamenti saranno già accesi da domenica in quanto si prevede un ulteriore abbassamento della temperatura. Purtroppo abbiamo a che fare con impianti obsoleti e istituti vecchi anche di centinaia di anni“.

“Anche i governi nazionali – conclude Fabio Natta – non essendo certo stata la scuola al centro degli interessi degli esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni. Per quanto riguarda la Provincia di Imperia ci sono progetti in graduatoria per 10 milioni di euro. Per altri come quello dell’ampliamento del Ruffini speriamo ci siano novità positive“.

La delegazione era così composta: Giovanni Filardo (Ruffini Aicardi), Gaia Ferretti (Colombo Sanremo Arma) Eloah Albuquerque e Joele Corigliano (artistico Amoretti),, Maria Gaggino (Cassini Sanremo), Gian Maria Cirulli (Itis Galilei Imperia) e Alessandro Grizzetti per il Polo universitario imperiese.