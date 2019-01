Imperia, il comitato di San Giovanni e il comando dei vigili del fuoco organizzano “Salviamo la Befana”

Imperia. Torna uno degli appuntamenti più sentiti dai bambini e dalle loro famiglie in questi ultimi giorni di festa: la Befana. Per il 2019 il Comitato di San Giovanni ha deciso di collaborare con il comando dei Vigili del Fuoco di Imperia per uno speciale “Salviamo la Befana”.

Con il patrocinio del comune di Imperia e la partecipazione della Capitaneria di Porto domenica 6 gennaio in Calata Cuneo, a partire dalle 15 prenderà il via “Pompieropoli”. I Vigili del fuoco saranno a disposizione con i loro mezzi e la motovedetta per insegnare ai più piccoli, in modo costruttivo e divertente, come comportarsi in caso di pericolo.

Il Comitato di San Giovanni sarà presente con le immancabili frittelle di mela e la cioccolata calda, che ogni anno riscalda tutti i partecipanti. Durante l’evento saranno raccolte offerte per l’associazione “Il cuore di Martina Onlus”.