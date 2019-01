Imperia, il 4 gennaio arriva il quarto attraversamento pedonale rialzato

Imperia. Sarà posizionato venerdì prossimo, 4 gennaio, l’attraversamento pedonale rialzato a Borgo Marina, il quarto in città dopo quelli in piazza Ricci, corso Garibaldi e via Nazionale. Lo comunica l’assessore alla Viabilità, Antonio Gagliano.

L’attraversamento rialzato sarà installato all’altezza dello scalo di alaggio. Al fine di permettere l’intervento via Boine e Via Scarincio saranno interdette al traffico dalle 08 alle 14.

“Garantiremo l’uscita dal Borgo ai residenti e a chi deve lasciare le strutture ricettive“, spiega l’assessore. “È un intervento in linea con quelli attuati e voluti dall’Amministrazione in questi mesi per garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade“.