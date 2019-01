Imperia. Un fiume colorato e rumoroso di almeno 700 studenti si sta dirigendo da piazza Ulisse Calvi alla sede della Provincia attraversando la città: i giovani che hanno chiesto e ottenuto un incontro con il presidente dell’amministrazione provinciale Fabio Natta protestano contro le aule fredde e una serie di carenze funzionali che attanagliano il mondo della scuola e contro il taglio dei finanziamenti.

Dice il leader degli studenti medi 1imperiesi Joele Corigliano dell’istituto “Amoretti”: “La nostra protesta parte dal malfuzionamento del riscaldamento scolastico e dalle aule che cadono a pezzi. In un paese civile questo non deve accadere. protestiamo anche per il taglio dei 130 milioni di euro previsto dalla legge di Bilancio deciso dal Governo“.

(Aggiornamenti in corso)