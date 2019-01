Imperia, fedele ruba l’elemosia in chiesa. Poi si confessa e restituisce il denaro

Imperia. Ha rubato l’elemosina nella Basilica di San Giovanni, si è pentito, confessato e poi ha restituito il denaro rubato: qualche centinaio di euro. Protagonista della vicenda a lieto fine è un fedele che dopo poche ore dal furto ha deciso di riportare in chiesa quanto rubato. E’ successo sabato scorso, quando la chiesa era gremita di fedeli accorsi per pregare davanti alla reliquia di Papa Giovanni Paolo II: una piccola ampolla contenente alcune gocce del suo sangue, prelevato pochi mesi prima della morte.

Inizialmente il parroco, monsignor Ennio Bezzone, voleva tenere la faccenda riservata, “ma visto che si cominciava a fantasticare, ho voluto chiarire come sono andati i fatti”. “Ringrazio Dio per il barlume di luce che ha dato a questa persona”, ha aggiunto il parroco, “Consigliandola di pentirsi per quello che aveva fatto”.

Stando a quanto ricostruito, il parroco ha chiamato i carabinieri una volta accortosi dell’ammanco dalla cassetta dell’elemosina in sacrestia. I militari, stavano prestano servizio d’ordine per la reliquia. Non sono comunque servite indagini, visto che l’autore del furto si è presentato in chiesa e durante la confessione ha restituito il denaro.