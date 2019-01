Imperia, all’istituto Marconi appuntamento con il pilota Dario Marchetti e le moto Ducati

Imperia. Lunedì 28 gennaio alle 15 all’IIS Marconi, nella sede in via Gibelli 4, grazie alla dirigente Anna Rita Zappulla, in collaborazione con CAVE di Imperia, la Ditta Carini di Sanremo e gli organizzatori della corsa auto storica di Ospedaletti, sarà presente l’istruttore piloti del reparto corse Ducati, Dario Marchetti, ex-pilota della 500cc, tester Ducati e responsabile dei corsi di guida Ducati Riding Experience, e verranno presentate le ultime attrezzature per la messa a punto (soprattutto elettronica) delle moto da corsa e una moto dedicata nel motomondiale SuperBike. L’iniziativa è stata coordinata da Alessandro Barla.

La sezione meccanici dell’istituto è all’avanguardia oggi nelle tematiche affrontate sia nel campo automobilistico che in quello “bike”. L’istruttore piloti Ducati, Dario Marchetti, di grandissima esperienza nel reparto corse e conoscenza praticamente di tutti i piloti del moto mondiale da lui supportati, porterà il suo contributo orientato su alcune tematiche:

– sicurezza ed educazione stradale: “le gare si fanno in pista”.

– la messa a punto di una moto da corsa (pneumatici, sospensioni, traction control etc..)

– sistemi di diagnosi sulle moto di ultima generazione

Il CAVE e la Corsa Auto storica di Ospedaletti parteciperanno con alcuni veicoli storici a corollario dell’evento.