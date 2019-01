Imperia, alla piscina Cascione arriva l’apneista Umberto Pelizzari

Imperia. Ecco un altro importante appuntamento alla Piscina Cascione: il 26 gennaio ad Imperia arriva l’apneista Umberto Pelizzari.

Nato a Busto Arsizio nel 1965, si dedica al nuoto agonistico fin da giovane prima di svoltare verso l’apnea agonistica, diventando poi il vero re di questo sport. Dal 1988 inanella record mondiali in tutte le discipline dell’apnea e nel 1999 raggiunge i 150 metri di profondità in assetto variabile no limits in due minuti e 57 secondi.

Imprese che hanno reso Pelizzari famoso in tutto il mondo. Il ‘super-uomo’ è diventato anche volto televisivo conducendo, tra gli altri, il programma ‘LineaBlu’ su Rai1 e poi ‘Lo Show dei Record’ su Canale 5 ed autore di ben 5 libri.

Umberto Pelizzari sarà alla Cascione di Imperia per lo ‘Stage di allenamento per Pesca Sub ed Apnea’, dalle 8.30 alle 18.30 di sabato 26 gennaio. Un grande evento organizzato dalla Apnea Academy di Flavio Fontana con la collaborazione di BS ‘Tutto per la Pesca’ e Rari Nantes Imperia. I partecipanti potranno imparare ad allenarsi ed aumentare le loro prestazioni in sicurezza.

Per chiedere informazioni ed iscrizioni mandare una mail a effecube@libero.it oppure chiamare i numeri 335 5918809 o 0184 513108.