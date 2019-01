Imperia, al via le nuove modalità di raccolta dei rifiuti

Imperia. A partire da venerdì 1° febbraio si attueranno le nuove modalità di raccolta dei rifiuti differenziati. Il tutto secondo il calendario apposito, riportato sulla guida informativa distribuita insieme ai kit per la raccolta porta a porta.

La guida è anche pubblicata sul sito http://www.teknoserviceitalia.com/imperia.html. Dalle 20 di giovedì 31 gennaio gli utenti dotati dei mastelli per l’esposizione potranno mettere il proprio contenitore in prossimità di:

1) portone di ingresso,

2) cancello di accesso alla proprietà, o

3) di fronte agli stessi, dove i contenitori possano essere posizionati senza recare intralcio al transito.

Si consiglia di marcare i propri mastelli con un segno distintivo per poterli facilmente identificare al momento del ritiro, dopo lo svuotamento. Per alcune zone, dove scarseggiano gli spazi per l’esposizione, Teknoservice ha individuato dei punti di raccolta mastelli, in cui possono essere disposti i contenitori, anche impilati. Ogni utenza potrà così conferire nel punto di raccolta più vicino alla propria abitazione.

I punti di presa sono indicati da un segnale. In modo analogo, gli utenti a cui è stato fornito il kit di prossimità troveranno sul territorio dei segnali che indicano le isole di prossimità. In allegato si riporta l’elenco dei punti di presa e delle prossimità.