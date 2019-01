Imperia. Una serata importante per il Lions Club Imperia La Torre. Non soltanto per la visita del Governatore Distrettuale, Ildebrando Gambarelli, ma anche, e soprattutto, per l’ingresso nel club di tre nuovi soci.

La visita del Governatore è un momento istituzionale nel mondo dei Lions. Nel corso dell’incontro il presidente Giampiero Merano ha illustrato le attività svolte dal club, ottenendo i complimenti del Governatore sia per la grande mole di lavoro svolto, sia per il clima di fratellanza e di collaborazione che caratterizza da sempre Imperia La Torre. Dopo aver consegnato alcuni riconoscimenti ai soci che si sono distinti per la loro lunga frequentazione, il Governatore ha voluto personalmente apporre i distintivi di appartenenza al Lionismo Internazionale ai tre nuovi soci che nel corso della stessa serata sono entrati a far parte del club: Sabrina Amoretti, Marco Franchi e Gian Claudio Papone.

Lo spirito di servizio a favore di chi ha bisogno e dell’intera società civile sono stati messi in rilievo dal presidente Giampiero Merano nel suo discorso di benvenuto a conclusione di una serata “ufficiale” che per la grande partecipazione ed una organizzazione pressoché perfetta si è di fatto trasformata in una grande festa.