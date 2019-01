Imperia, al centro medico Polispecialistico un progetto che accompagnerà le donne in gravidanza

Imperia. A partire dal 6 febbraio presso il centro medico Polispecialistico in galleria Isnardi inizierà un progetto prevenzione che accompagnerà le donne in gravidanza e coloro che ne desiderano una a comprendere l’importanza della prevenzione ginecologica, psicologica e nutrizionale.

L’importanza dei primi 1000 giorni di vita a partire dal periodo del concepimento fino ai 2 anni sono fondamentali per la salute a lungo termine del bambino. Le ultime ricerche sull’epigenetica hanno altresì dimostrato che anche lo stile di vita nel periodo prima del concepimento è fondamentale per la programmazione del DNA: lo stile di vita della mamma che include sia l’aspetto nutrizionale, sia l’aspetto emotivo e psicologico prima e durante il concepimento può influenzare in maniera positiva o negativa la salute del bambino.

Per questa ragione è nato il progetto “Star bene in gravidanza” in cui si porterà particolare rilievo al come prepararsi ed affrontare al meglio questa meravigliosa fase nella vita della donna. Le professioniste che terranno gli incontri saranno:

dottoressa Lorenzi Paola – Ginecologa

dottoressa Valentina Airone – Psicologa, psicoterapeuta

dottoressa Leslye Pario- Nutrizionista

dottoressa Maria Grazia Migliore – Consulente scientifico

Perché partecipare:

– perché prevenire è meglio che curare

– per capire l’importanza dell’alimentazione

– per capire l’importanza delle emozioni

– per capire l’importanza dei pensieri

– per imparare a gestire il cambiamento che la gravidanza comporta

– per ricordare alla donna di “non perdersi di vista”

Cosa imparerai:

– la gravidanza non è una malattia

– l’importanza della prevenzione a 360° per vivere meglio

– ad affrontare il cambiamento in gravidanza

– ad affrontare il cambiamento post gravidanza

– a gestire pensieri ed emozioni disfunzionali

– a gestire il peso

– indicazioni per una sana alimentazione

– l’importanza del riposo

Sede: Centro Medico Polisepcialistico Galleria Isnardi 1/b Imperia

Per informazioni sulle date degli incontri e l’iscrizione

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-star-bene-in-gravidanza-53831817415

Oppure 3385302629