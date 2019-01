Imperia, aggredisce medici e pazienti in ospedale. Straniero arrestato dalla polizia

Imperia. Un 30enne eritreo è stato arrestato dalla polizia di stato per aver aggredito medici e pazienti dell’ospedale di Imperia. E’ successo lo scorso 30 dicembre. L’uomo era giunto in ospedale dalla stazione di Ventimiglia, dove aveva appena aggredito un cittadino. Ad accompagnarlo, gli agenti della polizia ferroviaria.

Il suo temperamento violento si era palesato già al primo contatto con gli operatori di polizia, che l’eritreo aveva preso a pugni e ai quali aveva sputato addosso. Giunto al nosocomio il suo atteggiamento non è cambiato: l’uomo, infatti, nonostante la somministrazione di una dose di calmante, ha aggredito il personale sanitario, scagliando un cellulare e, nei confronti di altre persone presenti nel reparto, una sedia.

Impossibilitati a contenerlo ulteriormente, i sanitari hanno chiesto l’aiuto della polizia di stato. Ma anche gli agenti intervenuti sono stati subito aggrediti dal cittadino eritreo che è stato così arrestato in flagranza di reato e allontanato dal pronto soccorso dell’ospedale.

Ieri, nel corso dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo e ne ha disposto la liberazione. Ma, poco dopo, lo straniero ha iniziato nuovamente a manifestare comportamenti aggressivi e violenti, tanto da rendere necessario un nuovo intervento per sedarlo.

In tale circostanza, il medico, nel tentativo di calmarlo, è stato raggiunto da un pugno al volto. Pertanto, considerato l’atteggiamento complessivo dello straniero, su disposizioni del sanitario, l’eritreo è stato accompagnato all’ospedale di Imperia per essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.