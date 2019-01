Il sindaco: “Dalla prossima volta applicazione letterale del regolamento sulle interpellanze”

Imperia. “Richiamo presidente del Consiglio e gli uffici alla corretta applicazione del regolamento che prevede che ciascun consigliere possa presentare una interpellanza per volta relativa a un determinato argomento, visto che sto rispondendo alla settima ‘question’ della consigliera Ponte sulla Teknoservice“.

Lo ha detto il sindaco Claudio Scajola nel corso del “question time” di oggi pomeriggio, rispondendo alla gragnuola di domande inoltrate dalla capogruppo grillina Maria Nella Ponte, molte vertenti sulla partenza della

“Per rispondere a queste question time gli uffici hanno dovuto lavorare un giorno e mezzo distogliendosi da compiti fondamentali”, ha precisato il primo cittadino.

Per quanto riguarda gli altri temi cominceranno a febbraio i lavori per il completamento del parking di Artallo. Lo ha confermato l’assessore ai Lavori pubblici Ester D’Agostino rispondendo alla interpellanza del capogruppo di “Progetto Imperia” Alessandro Savioli.

La capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte ha riproposto il tema del degrado al Parco urbano. Sempre la D’Agostino ha replicato che è stata sollecitata la Teknoservice a intervenire.

“Troveremo i giusti accorgimenti in caso di vento per trovare la soluzione più idonea all’ancoraggio dei bidoni“, ha detto l’assessore Antonio Gagliano a proposito della domanda di Savioli in merito ad alcuni dubbi sollevati in merito alla introduzione del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”.