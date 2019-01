Bordighera. Anche il Sestiere Burgu di Ventimiglia ha partecipato alla Befana Bordigotta, con una sfilata in costume per via Vittoria Emanuele II al ritmo scandito dai tamburini. Lo spettacolo degli sbandieratori iniziato in piazza Mazzini e continuato per le vie della città, è piaciuto soprattutto ai bambini.

[Foto Marco Maiolino]