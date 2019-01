Torino. Delegazione imperiese del “Laboratorio” alla manifestazione pro Tav di Torino.

“Per la ripartenza dell’economia, del lavoro e degli investimenti nelle grandi infrastrutture -dice il portavoce Stefano Sivieri – il movimento ha superato per la prima volta i fittizi confini locali, coinvolgendo un centinaio di comuni tra Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Marche e Liguria. Il ‘Laboratorio’ ha voluto essere presente per testimoniare l’urgenza e la necessità di uscire dall’isolamento in cui anni di lentezza e di ignavia l’hanno relegata“.

Della delegazione presente a Torino facevano parte diversi tesserati del movimento che alle scorse elezioni amministrative si è schierato col centrosinistra oltre al presidente Sivieri, la vice Alice Biondi e il consigliere Marco Isaia.

“Spiace per l’assenza del primo cittadino imperiese – sottolinea Sivieri – ci avrebbe fatto molto piacere trovarci assieme a lui e a qualche rappresentante del governo della città in piazza Castello per certificare l’unità di intenti su progetti di interesse per l’intera comunità e per lo sviluppo territoriale“.

Il “Laboratorio” in una nota di qualche giorno fa aveva appoggiato le idee del sindaco sindaco Claudio Scajola a proposito del rilancio della bretella Albenga-Carcare-Predosa.