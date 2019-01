Il Gruppo Cozzi Parodi sbarca sul Reno e presenta le sue Marine al Boot Düsseldorf

Imperia. Il Gruppo Cozzi Parodi sbarca sul Reno.

Dal 19 al 27 gennaio prenderà parte al 50° Boot Düsseldorf per presentare le Marine degli Aregai a San Stefano al Mare e di San Lorenzo al Mare nell’omonima cittadina. Due impianti turistico-ricettivi che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo del settore nautico in Liguria.

«Il salone è una grande opportunità per promuovere all’estero i nostri porti e le loro strutture ricettive – spiega il Gruppo Cozzi Parodi –. Sarà anche un’occasione per valorizzare l’immensa proposta che la Riviera dei Fiori offre a livello turistico».

Punto di riferimento del mercato mondiale, il Boot Düsseldorf è il più grande salone nautico del nord Europa. All’evento quest’anno prenderanno parte oltre 2mila espositori provenienti da circa 70 Paesi, tra cui 138 realtà italiane, e si stima nel record di visitatori che nella passata edizione sono stati 247mila.