Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia mette ko il Mallare, Alessia Greco: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo”

Vallecrosia. Ottima performance delle ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, che ieri sera hanno ospitato il Mallare per la quinta giornata del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C.

La squadra femminile biancorossa ha dato il meglio di sé. Grazie alle due reti di Elisa Cerato, al gol di Rajaa Sabir e a quello di Gaia Lercari, la partita si è conclusa 4 a 0 a favore delle padrone di casa.

“La partita è andata come il mister voleva che la svolgessimo, ovvero che le “aggredivamo” sin da subito e così è stato. Non ci sono state molto difficoltà per fortuna, ma la difficoltà che abbiamo riscontrato maggiormente è stata la loro tenacia – afferma la calciatrice Alessia Greco - La squadra l’ho trovata molto bene, ci siamo aiutate molto in campo da subito e alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo che c’eravamo prefissate, cioè i 3 punti. Per la prossima partita cercheremo di continuare a dimostrare il nostro bel gioco e di portare a casa altri tre punti”.