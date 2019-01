Il comune di Vallecrosia e il CNOS FAP organizzano un concorso letterario

Vallecrosia. Fino al 28 di febbraio è possibile partecipare al concorso letterario “San Giovanni Bosco”. Il centro di formazione professionale CNOS FAP – Istituto Don Bosco di Vallecrosia, in collaborazione e con il patrocinio del comune di Vallecrosia, bandisce un concorso per una fiaba inedita a tema libero.

I corsi di istruzione e formazione professionale del CNOS FAP sono incentrati sul settore turistico e territoriale: si richiede quindi di ambientare le fiabe sul nostro territorio provinciale, per valorizzare bellezze che ci circondano. Potranno partecipare ragazzi iscritti ad una qualsiasi classe della Scuola Secondaria di Primo Grado. Non saranno ammesse partecipazioni individuali, ma solamente a gruppi composti da un minimo di quattro persone ad un massimo di sei.

Per tutte le informazioni sui premi le modalità d’iscrizione è possibile contattare la nostra segreteria a Vallecrosia, via Col.Aprosio 433 (CNOS FAP – Istituto Don Bosco), o telefonare al numero 0184/256762, oppure scaricare il bando di concorso al seguente link: https://cnosvallecrosia.files.wordpress.com/2019/01/regolamento-concorso-letterario-cnos- fap.pdf, o cliccare mi piace sulla pagina facebook.com/cnosvallecrosia per rimanere sempre aggiornati!

I premi sono offerti dal comune di Vallecrosia e dai seguenti esercizi commerciali:

Libreria Mondadori​​ – Bordighera

Libreria Mondadori​​ – Sanremo

Libreria Pellegrino​​ – Vallecrosia

Cartoleria L’Arcobaleno​​ – Ospedaletti

Libreria Amicolibro​​ – Bordighera