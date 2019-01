Sanremo. Tante persone così allo stadio era da un po’ che non se ne vedevano. Bisogna risalire ad un altro derby.

Forse ancora più sentito di quello di ieri, Sanremese vs Savona, finito bene per i matuziani: il 6 settembre del 2016 c’era Unione Sanremo vs Imperia (andata bene ai nerazzurri) e nel Comunale c’erano più di 1000 persone.

Ci fu qualche tafferuglio che coinvolse gli ultra del Nizza (gemellati con gli imperiesi), ma i Daspo si sprecarono per entrambe le parti.

Ieri allo stadio c’erano meno persone (circa 850), ma forse è la prima volta da tanto tempo che, nella quarta serie nazionale, il Comunale vede una cornice di pubblico simile, anche di tifosi avversari. I savonesi infatti hanno riempito con più di 100 tifosi lo spicchio ospite della gradinata.

Ma fortunatamente, nonostante l’accesa rivalità con i matuziani, di scontri non ce ne sono stati, grazie alla “blindatura” effettuata dal personale delle forze dell’ordine, anche in tenuta antisommossa.

Quella che però ha sbancato il Comunale è stata la presenza massiccia in gradinata, gremita di circa 450 tifosi biancazzurri.

Numeri che, per la scena calcistica sanremese, sono purtroppo eccezionali, quando con la Sanremese sul campo, tra risultati e bel gioco, dovrebbero essere la norma.