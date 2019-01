Il casinò di Mentone fa pubblicità a Ventimiglia ma i volantini sono fuorilegge

Ventimiglia. La città invasa dai volantini pubblicitari del casinò di Mentone in barba al decreto Dignità che proibisce qualsiasi tipo di sponsorizzazione del gioco d’azzardo in Italia e scoppia la polemica.

Nei giorni scorsi, in particolare in quelli del mercato del venerdì – secondo testimoni -, nella città di frontiera è partito un volantinaggio di buoni promozionali per la casa da gioco sul mare Barriere della Città dei Limoni, come testimoniano le foto di alcuni passanti fermati per strada.

Peccato che il tutto sia fuori legge. Infatti il decreto Dignità voluto dal Movimento 5 Stelle proibisce, dal primo dell’anno, ogni tipo di sponsorizzazione e vieta l’uso del marchio di attività che si occupano di giochi leciti.

Una norma che a Ventimiglia viene amplificata dalla battaglia che il sindaco Ioculano sta conducendo contro le slot nei bar e tabacchini, con l’ordinanza che riduce drasticamente l’orario nel quale possono rimanere accese le macchine.