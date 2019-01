Il campione MMA Danovaro (testimonial Sanremese calcio e rugby) nominato responsabile nord Italia Shindokai kan

Il pluricampione di arti marziali Bruno Danovaro, ad oggi ancora saldamente in sella,dopo aver confermato la sua imbattibilità accettando come è tipico del suo carattere di incontrare il 16 dicembre scorso sul quadrato a Torino un peso massimo, combatterà prima il 2 maggio a Bergamo e poi nuovamente a Torino il 10.

Per confermare il legame con la Liguria, con la squadra per cui tifa: il Genoa di cui è stato ospite tempo fa, è anche testimonial della Sanremese Calcio e Rugby. Arriva dal responsabile nazionale Maestro Massimo Pedemonte dello Shindokai Kan, stile duro e completo a contatto pieno,la nomina a responsabile nord Italia Shindokai kan, per Bruno Danovaro.