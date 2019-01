Il 5 febbraio su Sky Uno la puntata di “4 Ristoranti” dedicata alla Riviera dei Fiori

Imperia. Martedì 5 febbraio su Sky Uno (canale 108) andrà in onda la puntata di “4 Ristoranti” dedicata alla Riviera dei Fiori. Lo chef Alessandro Borghese raggiungerà i locali selezionati perfettamente in tempo per la prima serata del Festival di Sanremo. In gara, Marco Polo di Ventimiglia, Da Nicò Trattoria del Porto di Sanremo, Casa e Bottega a Dolceacqua e Da U Titti a Lingueglietta (frazione di Cipressa).

Nel corso del programma, i ristoratori si sfideranno a suon di ricette innovative o legate alla tradizione per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante del Ponente Ligure a conduzione familiare.

Ogni partecipante inviterà a cena gli altri tre concorrenti che insieme a Borghese commenteranno e voteranno con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. Completato il tour nei quattro ristoranti, lo chef riunirà tutti e tirerà le somme dei loro voti, stilando la classifica. Il vincitore riceverà in palio un contributo economico di 5000 euro da investire nella propria attività.

La puntata, che sarà trasmessa alle 21.15, è stata registrata all’inizio del mese di ottobre trasformando la Riviera in un set televisivo itinerante. L’arrivo della troupe nelle location scelte aveva attirato l’attenzione di molti curiosi e fan dello chef Borghese che si era dimostrato disponibilissimo a scambiare qualche battuta e scattare immancabili selfie. Una vetrina importante per tutto il territorio e soprattutto per i quattro ristoranti in gara che avranno occasione di mostrare il loro estro culinario (e non solo) entrando nelle case di milioni di italiani.