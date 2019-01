Il 2019 dell’Abc Bordighera riprende con il saluto del presidente Donatella Albano

Bordighera. Riprende da martedì 8 gennaio la seconda parte della stagione sportiva 2018-19 dell’Abc Bordighera Handball, la storica e blasonata società sportiva dilettantistica bordigotta di pallamano da sempre impegnata attivamente sia nel settore giovanile promozionale che in quello agonistico.

Il presidente della società bordigotta Donatella Albano, in vista degli imminenti impegni sportivi del club da lei diretto da oltre 10 anni e che vedrà coinvolti i propri atleti in vari campionati e tornei in Italia e Francia, vuole augurare tutti i soci, tecnici, istruttori, collaboratori, atleti e loro genitori, sostenitori e simpatizzanti ”i suoi più sinceri e migliori auguri di un felice 2019 che dal punto sportivo sia ricco di soddisfazioni e impegni, per ognuno di voi, con la speranza che questi impegni si possano anche in soddisfazioni con bei risultati”.

Prosegue il presidente rivolgendosi ai propri ragazzi: ”Quello che mi sta più a cuore è che i nostri ragazzi, per lo più molto giovani e tanti che si approcciano alle prime esperienze sportive, possano vivere questo sport sempre divertendosi ed in armonia con se stessi, sentendovi sempre a proprio agio, affrontando però sempre con serietà propri impegni con la speranza, anzi la sicurezza che possiate fare tesoro dei valori importanti che lo sport trasmette quali lealtà, rispetto delle regole, impegno, senso di appartenenza e solidarietà.

Infatti lo sport costituisce un percorso di crescita personale e non solo sportivo che costituirà un importante bagaglio di esperienze che accompagnerà ognuno nella propria della vita, utile per affrontare e superare le mille difficoltà che nella vita potranno capitare. Chiudo ricordando ai genitori che la cosa più importante è che i propri ragazzi siano felici di fare sport… e allora … Buon lavoro e buon divertimento a tutti voi! …sempre e insieme all’ABC Bordighera”.

La società ricorda che martedì 8 gennaio dalle 17 alla palestra C.- Conrieri di via Pelloux inizieranno i corsi del 2° modulo dell’attività extra-scolastica di pallamano del Gruppo Sportivo, la pallamano dei più piccoli per i giovani atleti dagli anni in su, a seguire gli allenamenti delle altre categorie maschili e femminili (under 13-15-17 seniores).

Il Gruppo Sportivo è un’ottima occasione per provare questa disciplina sportiva olimpica di squadra molto indicata sia per i ragazzi e che per le ragazze, con corsi tenuti da allenatori federali. Si ricorda che anche chi non ha partecipato ai corsi del 1°modulo può iniziare e provare a giocare a pallamano, con le prime volte gratuitamente e senza impegno.

Sabato 12 gennaio riprenderanno le attività agonistiche, con doppio impegno casalingo, delle formazioni under 13 e under 17 maschili nei rispettivi campionati dipartimentali francesi. Informazioni posso essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle 17,30 alle 20) oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it.