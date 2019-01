Sanremo. La Sanremese inaugura il nuovo anno battendo 2-1 la Lavagnese al “Comunale”.

Per la prima di ritorno mister Lupo ritrova Videtta e Giubilato al centro della difesa, in attacco c’è Lo Bosco supportato da Scalzi e Molino. Vanno in panchina i nuovi acquisti Guida e Acampora. La prima emozione del match arriva dopo tre minuti di gioco dai piedi di Molino. Il numero 10 biancoazzurro si guadagna un calcio di punizione ma il suo tentativo di realizzazione dà solo l’illusione del gol finendo di poco sul fondo e sfiorando l’esterno della rete.

Al 20’ la Lavagnese rischia l’autorete su calcio d’angolo battuto da Scalzi. Un difensore ospite colpisce di testa lo spiovente in area e la palla finisce sulla parte alta della traversa. Un minuto più tardi si scatenano le proteste matuziane per il rigore non concesso a Molino per un dubbio intervento in area di un difensore avversario. Il numero 10 viene anche ammonito per simulazione.

La prima occasione per la Lavagnese si registra al 41’ con Oneto che, di testa, la manda fuori di poco alla sinistra di Manis. Al 44’ il primo dei due legni colpiti dalla Sanremese. Scalzi si libera di un difensore e scarica il suo mancino che, però, finisce sul montante alla sinistra del portiere. Sanremese protagonista della manovra anche nella ripresa. Ci prova Spinosa al 55’ con una conclusione da fuori, palla deviata e bloccata senza problemi da Caruso. Al 58’ Lo Bosco porta a due il conto dei legni con il suo tiro morbido dal limite dell’area che va a stamparsi sulla traversa a portiere battuto. Ma, due minuti più tardi, la Sanremese trova il vantaggio. Rotulo scodella nell’area piccola e Molino, di testa, porta in vantaggio i matuziani. Al 67’ è Taddei a provare la conclusione da fuori ma la sfera finisce sul fondo.

La Lavagnese trova il pari al minuto 82 con Basso che realizza il calcio di rigore concesso per un dubbio fallo di mano in area. Ma la Sanremese non molla, crede nel nuovo vantaggio e lo trova in meno di due minuti. È La Fauci a regalarsi la prima gioia biancoazzurra con una rete da attaccante vero, un mix di potenza e tecnica che fa sbattere la palla sull’interno del palo prima di insaccarsi alle spalle di Caruso. Dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio dell’arbitro decreta il ritorno alla vittoria dei matuziani dopo un dicembre difficile e impegnativo. Grazie al successo odierno la Sanremese tiene il passo del Lecco, resta a meno 7 dalla capolista e a più 1 sull’inseguitrice Savona.

LE FORMAZIONI

Sanremese: 1 Manis, 3 Anzaghi, 2 Giubilato, 5 Videtta, 23 Fiore (24 Sadek), 16 Taddei, 26 Rotulo (11 La Fauci), 8 Spinosa, 27 Scalzi (21 Gagliardi), 10 Molino (4 Bregliano), 19 Lo Bosco (30 Acampora)

A disposizione: 22 Cacciò, 15 Montanaro, 18 Carletti, 29 Guida

Allenatore: Alessandro Lupo

Lavagnese: 1 Caruso, 2 Vinasi, 3 Bacigalupo (19 Bonaventura), 4 Avellino, 5 Fonjock, 6 Tos, 7 Basso S. (Basso G.), 8 Romanengo (17 Gnecchi), 9 Oneto, 10 Corsini (20 El Khayari), 11 Purro

A disposizione: 12 Nassano, 13 Casagrande, 14 Botteghin, 15 Ranieri, 16 Queirolo

Allenatore: Luca Tabbiani

Arbitro: Sig. Eugenio Scarpa (Collegno)

Assistenti: 1° Sig. Mattia Rigattieri (Finale Emilia); 2° Sig. Emanuele Spagnolo (Reggio

Emilia)

Ammoniti: Molino, Purro, Romanengo, Tos, Rotulo, Videtta

Calci d’angolo: 4-4

Recupero: 1’; 5’

Note: 360 spettatori circa