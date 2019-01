Cinque club uniti per un service molto importante rivolto a chi è nel bisogno. I soci dei Lions Club di Ventimiglia, Bordighera Host, Bordighera 8 Luoghi, Sanremo Host e Sanremo Matutia il 26 gennaio si sono impegnati nella raccolta alimentare presso alcuni supermercati delle città di appartenenza.

La gente, come sempre, ha risposto all’iniziativa in modo molto generoso, permettendo di raccogliere circa 3800 Kg di generi a lunga conservazione. I presidenti Gianni Rebaudo, Gianfranco Peretti, Mimma Espugnato, Vincenzo Benza e Danilo Papa hanno espresso viva soddisfazione per il risultato ottenuto grazie anche alla collaborazione del Leo Club, dell’Associazione Alpini, dei Rangers d’Italia, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana nella persona del presidente Vincenzo Palmero.

I prodotti raccolti sono stati consegnati alle Parrocchie e alle Associazioni che provvederanno a distribuirli alle famiglie bisognose del territorio. Anche il Governatore del Distretto 108 Ia3 Ildebrando Gambarelli con il presidente di Zona Maurizio Cravaschino, si sono congratulati con i soci lion che per tutta la giornata hanno messo in pratica il motto che li contraddistingue: We serve. Si ringraziano i supermercati interessati, coop, conad e carrefour per l’ospitalità , per aver messo a disposizione il personale ed il materiale occorrente.