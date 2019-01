Imperia. Una folla si è riversata in via Cascione per il concerto dei Matia Bazar, protagonisti del Capodanno 2019 nel capoluogo di provincia. La storica band, che si è rinnovata nel 2017 mantenendo dell’assetto ‘originario’ Fabio Perversi, si è esibita nel concertone finale organizzato dall’amministrazione comunale, con la collaborazione dell’associazione Imperia Musicale e del Civ di Porto Maurizio.

