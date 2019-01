I Lions Club del Ponente insieme per una raccolta alimentare per le famiglie più bisognose

Imperia. Sabato 26 gennaio, cinque club Lions della zona 4B del distretto 108Ia3 (Sanremo Host, Ventimiglia, Bordighera Capo Nero Host, Sanremo Matutia, Bordighera Otto Luoghi), effettueranno, coordinati dalla responsabile distrettuale del service Maria Grazia Tacchi, una raccolta alimentare in numerosi supermercati del ponente ligure, destinata a soddisfare le esigenze del territorio.

In alcuni supermercati scenderanno in campo, collaborando con i Lions, anche i Leo, l’Associazione Nazionale Alpini i Rangers d’Italia, la protezione civile e la Croce Rossa Italiana. “Ogni club – dichiarano i presidenti – destinerà quanto raccolto alle famiglie più bisognose del proprio territorio basandosi sulla conoscenza che ha dello stesso e seguendo anche le indicazioni di parrocchie e/o servizi sociali dei comuni”.

Si tratta di un problema che non tocca solo i paesi del cosiddetto terzo mondo: infatti, secondo l’indicatore utilizzato dall’Istat il numero di famiglie che dichiara di “non avere soldi per l’acquisto di cibo”, negli ultimi anni è aumentato sensibilmente in Italia, come è aumentato il numero delle persone che si recano giornalmente nelle mense per i poveri.

I supermercati dove i Lions saranno presenti sabato prossimo per raccogliere cibi a lunga conservazione, sono:

Ventimiglia: Conad – via Carsi, 5 (Lions Club Ventimiglia)

Vallecrosia: Conad – via Roma, 97 (Lions Club Bordighera Otto Luoghi)

Bordighera: Conad – via S. Antonio, 20 (Lions Club Bordighera Host)

Sanremo: Carrefour via della Repubblica (Lions Club Sanremo Host)

Sanremo: Conad Permare – via N. Sauro, 20 (Lions Club Sanremo Host)

Sanremo: Coop – corso Matuzia, 113 (Lions Club Sanremo Matutia)

Il club di Arma e Taggia effettuerà la raccolta il 1° febbraio presso l’ipermercato Conad.