“Ho sentito i ladri che tentavano di entrare in casa mia”. Il racconto di una donna di Ospedaletti

Ospedaletti. La scorsa notte, ignoti hanno tentato di entrare nell’abitazione di una famiglia abitante a Caponero. A raccontare quelli attimi di paura vissuti tra le 2,30 e le 3, è una donna, K.R., che ha voluto denunciare l’accaduto su Facebook per mettere in guardia gli altri residenti della presenza di topi d’appartamento.

“Mentre dormivamo hanno cercato di entrarmi in casa prima passando per la porta principale e poi, disturbati dall’abbaio del cane, hanno provato dalla finestra di camera ma il cane era troppo incazzato per lasciarli agire e alla fine sono scappati”, racconta la donna.

“Non so se fossero in diversi o se fosse una una singola persona”, aggiunge, “Comunque mi sono spaventata assai: hanno tentato una volta e poi una seconda, nonostante l’abbaiare del cane e le mie urla. Meno male che ho un cane che fa una guardia assurda ma, se fossi stata senza animali. Non so se siano gli zingari che spesso ho visto girare o altri, ma sicuramente si tratta di gente che non si farebbe scrupoli a entrare con la gente in casa e questo mi fa molta paura”.