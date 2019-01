Sanremo. Scrive, in una nota stampa, il candidato sindaco Sergio Tommasini del Gruppo dei 100: “Ieri, appena ho avuto notizia del “meme” diffamatorio su Biancheri, sono immediatamente intervenuto con un comunicato per dissociarmi dal contenuto dello stesso e da eventuali altri documenti di tale tenore dovessero mai essere pubblicati in futuro durante questa campagna elettorale. Anche io ne sono stato vittima e probabilmente ne sarò in futuro.

Certo mi sarei aspettato altrettanta presa di posizione per stigmatizzare un “meme” che mi vede ignaro protagonista, pubblicato sul suo profilo personale addirittura dal presidente di Sanremo al Centro (Marco Viale ndr) non che stretto collaboratore del sindaco.

Non è la politica che piace a noi. Noi operiamo nel rispetto degli avversari e lo pretendiamo nei nostri confronti”