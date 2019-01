Guardia di Finanza. Istituito il nuovo gruppo di Imperia

Imperia. Con il nuovo anno è stato istituito il gruppo della Guardia di Finanza di Imperia dal quale dipendono, ora, le compagnie di Imperia, di Sanremo e di Ventimiglia.

L’istituzione del nuovo comando, che risponde a un’iniziativa assunta dal Corpo su tutto il territorio nazionale, ha lo scopo di omogeneizzare il dispositivo di presidio economico dei singoli territori provinciali imperniato sulla dipendenza, dal Comandante Provinciale, di un Nucleo di Polizia Economico-finanziaria e di un Gruppo.

Il nuovo assetto si propone l’obiettivo di valorizzare, da un lato, le funzioni del comandante provinciale di direzione, di coordinamento e di impulso delle attività operative dei Reparti operativi e, dall’altro, il grado di funzionalità, di efficienza organizzativa e di presenza operativa del dispositivo territoriale del Corpo.

Il Gruppo ha sede in Imperia presso la caserma del Comando Provinciale, in piazza E. De Amicis 2, e ne ha assunto il comando il tenente colonnello Giuseppe Astre che diventa, quindi, il referente del Comandante Provinciale per l’area territoriale di riferimento.