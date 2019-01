Gli ultras della Sanremese Calcio donano 700 euro a sostegno delle attività dell’Isah

Sanremo. A sorpresa, qualche giorno fa, una delegazione composta da 5 ultras della Sanremese Calcio, accompagnati dall’allenatore della squadra Alessandro Lupo, si è presentata nella sede di piazza G.B. Negri

4 ad Imperia per incontrare i ragazzi dell’Isah e fare loro gli auguri di buone feste.

Gli ultras della Sanremese non sono nuovi a queste iniziative e quest’anno hanno voluto conoscere una realtà per loro del tutto nuova. Con grande naturalezza hanno fatto conoscenza con molti ragazzi del centro, amanti del calcio come loro, e scherzato volentieri sulle diversità di vedute in merito alle squadre di calcio migliori e più amate. Non sono mancati i racconti di aneddoti e cori da stadio che hanno sicuramente creato un piacevole intervallo nelle attività riabilitative della giornata.

Con l’occasione è stata anche consegnata una busta con 700 euro frutto di una raccolta fondi tra gli appartenenti alla Curva nord a sostegno delle attività del centro di riabilitazione. Un gesto di grande solidarietà e sensibilità che dimostra il valore umano dei ragazzi della curva.