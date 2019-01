Imperia. Giornata positiva per il rugby ligure. Così è stato soprattutto in Serie A con le due compagini in gara che sono entrambe riuscite a riabilitarsi, dopo le due sconfitte patite domenica scorsa. Il Recco ha vinto di misura con un ostico CUS Torino muovendo sensibilmente la classifica, ed il CUS Genova è andato al Giuriati di Lambrate mettendo un importante “sigillo” con gli universitari meneghini, ottenendo il bonus offensivo.

E domenica prossima allo stadio Carlini è programmato il derby ligure per antonomasia fra i due club che porteranno sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. Si è giocato in tutte le categorie, agevolati anche dalla bella giornata di sole, con interessanti prove nelle categorie giovanili e che tratteremo meglio nella rubrica settimanale il rugby dei giovani.

SERIE A GIRONE 1 (I GIORNATA/RITORNO)

Tossini Recco – ITINERA Ad Maiora CUS Torino 20/18

CUS Milano – CUS Genova 13/24

Accademia Ivan Francescato – Edilnol Biella 55/26

TK Group VII Torino – A.S.R. Milano 17/20

Sitav Lyons Piacenza – Parabiago 55/25

CLASSIFICA GENERALE: Piacenza punti 47, Accademia 37, Milano 34, CUS Torino 32, Parabiago 26, Cus Genova 25. Recco 24, VII Torino 13, Biella 11, CUS Milano 10.

SERIE B GIRONE 1 (XI GIORNATA ANDATA)

Amatori Genova – Tutto Cialde Lecco 3/28

I Centurioni Lumezzane Lumezzane – Everest Piacenza 34/12

Probiotical Novara – Varese 10/22

Amatori&Union Milano – Bergamo 14/36

Sertori Sondrio – Nordival Rovato 21/44

Amatori Capoterra – Monferrato 8/43

CLASSIFICA: Lumezzane (*) punti 47, Rovato 45, Monferrato 43, Piacenza 38, Bergamo 31, Capoterra (*) e Varese 29, Lecco 23, Sondrio 14, A&U Milano 12, Novara 7, Amatori Genova 6.

(*) = Capoterra/Lumezzane si recupera il 24 febbraio 2019.

SERIE C/2 TERRITORIALE (III GIORNATA/RITORNO)

R.C. Spezia – CUS PO 83/5

Lions Tortona – Pro Recco/B 20/10

Monferrato/B e Golfo dei Poeti in pausa.

CLASSIFICA: Spezia 22, Golfo dei Poeti punti 19, Tortona (*) 16, Recco/B (*) 14, Monferrato/B 7, CUS PO 1.

(*) = PARTITE DA RECUPERARE.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (III GIORNATA RITORNO)

Cus Torino – FTGI Embriaci 12/14

Calvisano – Monferrato 41/7

Tecnikabel VII Torino – Nordival Rovato 7/36

CUS Milano – Tutto Cialde Lecco 8/21

Viadana – A.S.R. Milano 14/10

CLASSIFICA: A.S.R. Milano punti 50, Calvisano 42, Viadana 41, Rovato 39, FTGI Embriaci 30, CUS Torino e Lecco 22, Monferrato 15, CUS Milano 13, VII Torino 2.

UNDER 18 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE GIRONE 2 (III GIORNATA ANDATA)

Amatori Genova – San Mauro 3/22

FTGI Rugby Ligues2 – Rivoli 33/5

Collegno – AMATORI Novara 15/29

Moncalieri in pausa

CLASSIFICA: San Mauro punti 13, FTGI Rugby Ligues2 11, Novara 10, Amatori Genova e Moncalieri 5, Rivoli e Collegno punti 0.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (II GIORNATA/ANDATA)

FTGI Embriaci2 – Biella 0/98

Union Riviera – FTGI Rugby Ligues1 14/28

Cuneo Pedona – Ivrea 8/68

CLASSIFICA: Biella, Ivrea e FTGI RugbyLigues1 punti 10, Cuneo Pedona, Union Riviera e FTGI Embriaci2 punti 0.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (VIII GIORNATA/ANDATA) sabato

CUS Milano – Province dell’Ovest 25/18

Bergamo – Calvisano 29/28

Franciacorta – A.S.R. Milano 24/8

Rho – Tecnikabel VII Torino 7/41

Amatori&Union Milano – Jr Brescia 10/27

CLASSIFICA: Franciacorta punti 39, Jr Brescia 35, Amatori&Union Milano 28, A.S.R. Milano e Rho 21, VII Torino 20, Calvisano 12, CUS Milano 10, Province dell’Ovest 7, Bergamo 0.

UNDER 16 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (IV GIORNATA/RITORNO)

FTGI Marengo – Amatori Genova 0/106

FTGI RugbyLigues1 – CUS Genova 45/14

Black Herons Acqui – Union Riviera 27/29

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 44, FTGI RugbyLigues1 39, CUS Genova 26, Black Herons Acqui 12, FTGI Marengo 0.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 1 (IV GIORNATA/RITORNO)

FTGI RugbyLigues2 – Moncalieri 28/17

CUS Torino – Monferrato 40/22

Volvera – Chieri 5/44

CLASSIFICA: CUS Torino 41, Monferrato 40, Chieri 22, Moncalieri 21, FTGI RugbyLigues2 16, Volvera – 8.

UNDER 14 I FASE (XIII GIORNATA)

Cogoleto&P.O. – Amatori Genova 14/53

Pro Recco – R.C. Spezia 113/0

Imperia – Province dell’Ovest 49/26

Savona – CUS Genova1 5/15

Salesiani Vallecrosia – CUS Genova2 35/41

ATTIVITA’ FEMMINILE

UNDER 16

Cogoleto – CUS Torino 32/26, Cogoleto-Ivrea 35/14, Cogoleto-Rivoli 28/7.

UNDER 14

Amatori Genova-Biella 75/22