Futura Sanremo incontra i cittadini in piazza Salvo D’Aquisto

Sanremo. Prosegue il viaggio di Futura Sanremo in mezzo alla gente.

“Saremo vostra disposizione domenica 20 gennaio, dalle 9 alle 14 in piazza Salvo d’Aquisto adiacente al Bar Sud Est, con un nostro gazebo che darà la possibilità a tutta la cittadinanza di prendere contatto con il progetto Futura, e in caso tesserarsi per sostenere il movimento per le prossime elezioni amministrative del 2019, che ci vedono protagonisti con la candidatura a sindaco di Alberto Pezzini.

Oltre ad incontrarci presso il nostro gazebo abbiamo creato una fitta rete social, potete seguire le nostre battaglie, interagendo con noi, sulle pagine Facebook “Futura Sanremo” ed “Alberto Pezzini sindaco”; sui profili Instagram e Twitter @FuturaSanremo. Per info scriveteci: futurasanremo@gmail.com.

Siamo molto contenti di continuare questa serie di incontri sul territorio a contatto con la gente. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino le problematiche dei cittadini e costruire insieme il programma per la Sanremo del futuro. Fai la cosa giusta: difendi il tuo futuro!“