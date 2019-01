“Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera”, prossimo appuntamento con Angela Finocchiaro

Bordighera. La rassegna, organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano e realizzata con il contributo del Comune, “Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera” approda lunedì 11 febbraio ai labirinti inestricabili di Angela Finocchiaro, moderna Teseo nello spettacolo Ho perso il filo, dove si ride e ci si emoziona avvalendosi di più linguaggi espressivi.

Sabato 2 marzo, andrà in scena la comicità e l’intelligenza di Lella Costa, con l’ironica rilettura della rubrica di Natalia Aspesi (“Le lettere del cuore” del Venerdì di Repubblica). Infine, venerdì 26 aprile, con Le verità di Bakersfield che vede in scena Marina Massironi e Roberto Citran: al centro di un divertente incontro-scontro, un presunto quadro di Jackson Pollock, per un dramma comico – a tratti esilarante – che crea domande vitali su ciò che rende l’arte e le persone veramente autentiche.