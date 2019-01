Fognini eliminato da Kohlschreiber a Auckland

Brusco risveglio per Fabio Fognini nel torneo di Auckland. Il nostro numero uno del tennis ha suběto una vera lezione dal tedesco Kohlschreiber ed č stato eliminato a livello di quarti di finale, lui che con la sua classifica era testa di serie n.2.

Inizio d’anno difficile per Fabio che dopo le lunghe vacanze famigliari si č dovuto trasferire dall’altra parte del mondo per iniziare una nuova e stancante stagione. Dopo aver terribilmente faticato al debutto contro Gojowczik, ‘Fogna’ ha pagato dazio contro una delle sue bestie nere, il talentuoso Kohlschreiber che lo ha battuto sette volte su nove sfide.

E anche i pronostici dei siti di scommesse sovvertivano le posizioni in classifica dando molte piů chance al tedesco che non ha tradito le attese. Certo, una grossa mano gliel’ha data l’azzurro che in soli 16 game (punteggio finale 6/3 6/1) č riuscito nell’impresa di commettere 30 gratuiti e sette doppi falli in otto turni al servizio. Fognini deve ora resettare questa pesante sconfitta e concentrarsi sul prossimo obiettivo, il primo turno degli Australian Open che inizieranno la prossima settimana e che lo vedono testa di serie n.12 affrontare al primo turno lo spagnolo Jaume Munar, 21 anni e n.74 al mondo.