Fognini bye bye Australian Open: non sfata il tabù Carreno-Busta e si arrende in 4 set

Sei sfide, sei sconfitte. Si chiama Pablo Carreno-Busta, ha 27 anni ed è n.23 delle classifiche mondiali, ma è soprattutto la vera ‘bestia nera’ di Fabio Fognini che anche questa volta perde e viene eliminato dagli Australian Open dallo spagnolo.

E’ durata circa due ore e mezza la partita tra il nostro miglior tennista e Carreno-Busta nel terzo turno dello Slam che si gioca a Melbourne, ed è finita con il punteggio di 6/2 6/4 2/6 6/4, con il solito match dall’andamento altalenante da parte di Fognini. Il quale ha iniziato come in soggezione contro il più giovane avversario che ha approfittato degli errori a grappoli (in totale saranno 58!) del ‘Fogna’ causati da un eccesso di tensione nervosa.

Risultato: un 6/2 facile facile in soli 28′ e match da affrontare in salita cercando di recuperare in fretta.

Ma la fretta spesso non è buona consigliera e così, pur con un miglioramento rispetto al numero di errori gratuiti, Fognini si è dovuto arrendere anche nel secondo set in 42′.

Perso per perso, Fabio ha alzato il livello del suo gioco quel tanto che è bastato a infilare una serie di una decina di giochi a suo favore, che non gli ha solo fatto vincere il terzo set ma gli ha anche dato lo slancio per portare la sfida al quinto e decisivo set.

Fognini avanza sino al 3-0 ma si fa riprendere e si arriva sul 4 pari quando la luce per l’azzurro si spegne definitivamente come dimostra l’imbarazzante parziale di 9 punti a 0 per lo spagnolo negli ultimi nove scambi del match.