Realdo. Il 6 gennaio si è conclusa la prima edizione del concorso “Il tuo albero a Realdo”, concorso nel quale i partecipanti hanno ideato e realizzato una rivisitazione del tradizionale albero di Natale, i lavori sono rimasti esposti per il periodo delle feste negli angoli più caratteristici di Realdo.

La giuria composta dai membri delle associazioni promotrici, Realdo Vive e Proloco Realdo, ha decretato i vincitori dopo un lungo dibattito, in quanto ogni opera è risultata originale, costruita con cura e molto interessanti erano i temi presentati.

di 8 Galleria fotografica “Il tuo albero a Realdo”









Parallelamente sulla pagina ufficiale Facebook di Realdo Vive, gli alberi in concorso si contendevano il titolo di “Albero più social” a suon di Mi Piace. Le associazioni ringraziano tutti i partecipanti e i visitatori per l’interesse e il grande affetto dimostrato verso Realdo, e sono già all’opera per l’edizione 2019 del concorso. 1° classificato e vincitore del concorso: Filiberto on the road – Filiberto on the road.

La mascotte Filiberto, dopo essere stato condotto in numerose avventure e viaggi nella natura e nello spirito, introduce il tema del viaggio e di un mondo senza barriere. La realizzazione è risultata ricca di dettagli e accurata nell’insieme, utilizzando solo materiali di originale naturale.

Albero più social: Roberto – Un altro albero di Natale. Per aver ricevuto più apprezzamenti sui social

Menzioni speciali vanno agli alberi di:

Loredana Valdano – L’albero del tempo, per la rappresentazione artistica ispirata al testo della canzone “C’è tempo” di I. Fossati

Pinuccio – Albero realdese, per aver rappresentato le antiche tradizioni del paese e del territorio

Federica e Francesca – Boules carrées, per aver rappresentato le nuove “tradizioni” del paese

Classe I° della scuola Mater – Ecological Tree, per aver impiegato unicamente materiali di riciclo.