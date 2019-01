Fiamme a Pompeiana. Brucia una serra

Pompeiana. Due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal comando centrale di Imperia e dal distaccamento di Sanremo, sono intervenute intorno alle 13,30 in località Ortassi per domare l’incendio divampato in una serra. Non ci sarebbero abitazioni e persone coinvolte poiché le fiamme sarebbero circoscritte.

Poco prima delle 14, i vigili del fuoco di Ventimiglia sono invece intervenuti nel centro storico della città di confine per una presunta fuga di gas.

Quattro gli interventi per caduta calcinacci e intonaci nella tarda mattinata di oggi: due a Imperia e due a Sanremo.