Sanremo. Iniziano ad aumentare le misure di sicurezza in vista del 69° Festival della Canzone Italiana, in scena al teatro Ariston di via Matteotti.

Da questa mattina infatti gli operatori stanno iniziando a montare transenne e metal detector in prossimità del teatro. Come ogni anno, la zona antistante l’entrata dell’Ariston sarà vietata al transito dei pedoni attraverso l’installazione di innovative barriere anti panico e di tre accessi dotati di metal detector, rispettivamente all’entrata di via Matteotti lato piazza Colombo, all’incrocio con via Gaudio per chi arriva dal Casinò e in piazza Borea d’Olmo.

La kermesse canora che si terrà dal 5 febbraio al 9 febbraio rientrerà nel piano di protezione deciso dal ministero dell’Interno, che vedrà in azione un maggior numero di uomini e mezzi delle forze dell’ordine, molti dei quali provenienti dal Reparto Prevenzione Crimine di Genova.

Questi ultimi andranno a rinforzare in maniera corposa i tre turni: mattina, pomeriggio e sera. Le direttive del ministero saranno applicate dal questore Cesare Capocasa, aiutato, in questo compito, dal dirigente di commissariato e vice questore Giovanni Santoro, che coordinerà gli agenti sul campo.