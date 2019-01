Feste natalizie a Sanremo, il bilancio del sindaco Biancheri: “Sold out in città”

Sanremo. Con le feste natalizie che stanno per giungere a conclusione, il sindaco Alberto Biancheri traccia un bilancio per ringraziare le tante persone che hanno lavorato a servizio di tutta la comunità.

“Con i grandi flussi di turisti fatti registrare in città in questa settimana di Capodanno si chiude un dicembre davvero importante per Sanremo. Un mese di festeggiamenti ricco di eventi dietro ai quali si nasconde il duro lavoro di tante persone che voglio ringraziare pubblicamente. Ringrazio i dipendenti comunali per l’organizzazione dei tanti eventi offerti dal Comune di Sanremo, i dipendenti del Casinò e i professori dell’Orchestra Sinfonica per il lavoro svolto.

Voglio ringraziare tutte le forze dell’ordine e la polizia municipale per il capillare controllo del territorio: una presenza forte, tangibile e rassicurante durante queste settimane che mi è stata evidenziata personalmente con particolare apprezzamento da molte persone. Grazie anche a tutta la macchina dei volontari, preziosa risorsa nella gestione di grandi eventi e a tutti gli operatori sanitari, che sono stati chiamati ad un grande lavoro in questi giorni di notevole afflusso turistico.

Un plauso ad Amaie Energia e a tutto il personale dell’azienda: non era affatto scontato che di fronte ad una simile invasione di turisti non si riscontrassero criticità. Il grande lavoro messo in campo da tutte le squadre impegnate durante le festività ha invece permesso di superare molto bene questa prova.

Un grazie, infine, agli operatori commerciali di tutte le categorie produttive che hanno saputo offrire ai tanti turisti in città la migliore ospitalità, contribuendo a regalare loro un ottimo ricordo delle vacanze a Sanremo”.