Fare il pieno in Costa Azzurra, ecco le stazioni di rifornimento più economiche

I prezzi del carburante, in Francia, sono aumentati di nuovo la scorsa settimana. Nonostante ciò rimangono sempre sensibilmente più bassi che in Italia, specialmente allontanandosi dal confine. Secondo quanto riporta Nice Matin, l’attuale instabilità del mercato petrolifero fa temere un ulteriore incrementi dei prezzi. Prezzi che sono sono diminuiti sul lungo periodo, ma sono saliti la scorsa settimana, come riporta il sito specializzato Carbu.

Il carburante diesel, quello più venduto in Francia con circa l’80% dei consumi, costa in media 1,385 euro al litro, 0,40 centesimi in più (+ 0,30%) rispetto alla settimana precedente. Il litro di benzina senza piombo 95 è sceso di 1,2 centesimi (+ 0,90%) a 1,416 euro.

Benzina senza piombo 98 (SP98) – in media 1.486 euro al litro – costa 1.40 centesimi in più (+ 1.0%) rispetto alla settimana precedente. Queste di seguito le dieci stazioni di servizio del dipartimento delle Alpes-Maritimes, dove il prezzo del carburante è ad oggi più basso.