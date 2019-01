Imperia. Una faida tra due famiglie, Ferraro e Pedone, è finita nel sangue stamani. Una lite che va avanti da anni tra vicini e che solo lo scorso anno ha visto le forze dell’ordine intervenire due volte, a luglio, al civico 41 di via Pinea, nella frazione di Caramagnetta, a Imperia.

Un vero e proprio “regolamento di conti” nel quale è rimasta ferita una donna, raggiunta da un colpo di arma da fuoco a un braccio. Sarebbe stato colpito al volto anche un uomo, probabilmente il marito.

L’aggressore è poi fuggito e ora è caccia all’uomo, con carabinieri e polizia che hanno bloccato tutte le uscite per impedire che l’uomo si allontani ulteriormente. Sarebbe ancora armato.

I rilievi della polizia scientifica



Il passato. Lo scorso 29 luglio, i dissidi tra il 63enne Ferraro, residente della zona, e il vicino erano sfociati un un atto di violenza. Il secondo in meno di un mese: già il due luglio, infatti, le due famiglie si erano affrontate.

Secondo una prima ricostruzione, il 63enne avrebbe cercato di sbarrare l’accesso con la propria vettura alla casa della figlia del 60enne Pedone, che stava sopraggiungendo in macchina. Al culmine della lite, Ferraro si sarebbe avvicinato, ancora in auto, al finestrino del rivale per ferirlo con un coltello.

L’auto con il finestrino infranto dai colpi di pistola



I dissidi tra le due famiglie vanno avanti da almeno tre anni.