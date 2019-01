Pornassio. E’ stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco lo stabile al civico 37 di via Nazionale in cui, intorno alle 16, un’esplosione ha sventrato la pizzeria – pub “I Forti”, al primo piano della struttura. Stando ai primi accertamenti, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola o comunque da una fuga di gas. Solo per un miracolo non si sono registrati feriti.

Le quattro famiglie che abitano negli appartamenti soprastanti il locale sono state evacuate.

A lanciare l’allarme sono stati proprio i residenti, spaventati per il boato fortissimo che avevano udito. L’esplosione ha scaraventato fuori dalla pizzeria vetri, mobilio e oggetti d’arredamento: alcuni sono stati ritrovati a diversi metri di distanza. Danneggiato anche un garage nei pressi del locale.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.