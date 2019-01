Esordio vincenti per gli under 17 della Rari che battono il Locatelli

Imperia. Esordio vincente per gli Under17 che, alla Cascione, battono Locatelli 14-12. I giallorossi allenati dal tandem Filippo Rocchi – Stefano Fratoni bagnano con un successo la prima giornata del Girone 1.

Sugli scudi il capitano Leon Kovacevic, autore di ben 9 gol. Il match ha sempre camminato sul filo dell’equilibrio con due squadre che hanno divertito il pubblico presente nell’impianto. Ad aprire le danze era stato il centro Gandini, alla prima rete con la calotta Rari, mentre ha chiuso il tempo il gol di Paganoni con le prime tre marcature di Kovacevic nel mezzo. I giallorossi macinavano gioco e raggiungevano il momentaneo +4, massimo vantaggio, con la rete del giovane Pario.

Un gol che però sembrava addormentare gli imperiesi, raggiunti dagli ospiti alla fine del terzo tempo. Il finale però vede ancora protagonista la Rari Nantes Imperia trascinata da Kovacevic, che raggiunge i 9 gol personali, e la rete di Federico Lucia suggella la vittoria finale.

R.N.IMPERIA – U.S. LOCATELLI 14-12

(5-4; 3-2; 3-5; 3-1)

IMPERIA – Di Lionardo, Cipriani, Gandini 2, Bracco, Paganoni 1, Grosso, Lucia 1, Ferrari, Rossi, Kovacevic cap. 9, Pario 1, Vinci. All.: Fratoni – Rocchi

LOCATELLI – Molinari, Spoli, Guerrazza, Gobbo, Termar cap., DeCar, Musso, Ricciardi, Biggi, Di Leo. All.: Carbone

Note: uscito per limite di falli Bracco (I) nel quarto tempo; Sup.Num.: Imperia 2/6 + un rigore trasformato; Locatelli 4/12