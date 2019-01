Epifania speciale nei reparti di Pediatria di Sanremo e Imperia: sorprese e doni per i piccoli pazienti

Imperia. Ancora sorprese e giorni di festa per i bambini ricoverati nei reparti di Pediatria di Sanremo ed Imperia.

Nel pomeriggio di sabato 5 gennaio, alla presenza del vicepresidente e assessore di Regione Liguria Sonia Viale, del direttore generale Marco Damonte Prioli, del direttore della Pediatria Riccardo Borea e di una rappresentanza del Genoa Club Bordighera, i piccoli pazienti del reparto di Pediatria di Sanremo hanno ricevuto l’inaspettata e graditissima visita di una befana speciale, in volo con la sua scopa carica di calze, direttamente dal Genoa Club Bordighera.

I bambini hanno accolto la piacevole sorpresa con molta allegria ed hanno ricevuto dolcetti e doni, concludendo in bellezza questo lungo periodo di festività.

Il 6 gennaio alle 10 è stata la volta di una specialissima Befana che su di una scopa targata Croce Bianca di Imperia, ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Imperia consegnando dolci e sorprese. Mentre nel pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo in compagnia di una singolare Befana, si sono recati nel reparto di Sanremo con un carico di calze e dolcetti.

“Al Genoa Club Bordighera, alla Croce Bianca di Imperia ed ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo va il sentito ringraziamento del vicepresidente e assessore di Regione Liguria Sonia Viale e del direttore generale Marco Damonte Prioli, per la generosità e la sensibilità. Tali iniziative manifestano ancora una volta la grande sensibilità e l’impegno da parte di realtà del territorio che con la loro presenza, hanno voluto allietare questi particolari momenti, che non per tutti sono stati di festa e di svago“.