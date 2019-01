Epifania, a Vallebona arriva ‘la befanina’

Vallebona. “La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana, viva viva la Befana!”. Oggi si festeggia l’Epifania in tutta la penisola italiana e anche a Vallebona, un paese dell’entroterra di Bordighera, si celebrerà questa ricorrenza.

Nel pomeriggio ‘la befanina’, alle 15.30, porterà tanti doni, giochi e la merenda ai bambini che l’aspetteranno in piazza. La settima edizione dell’evento è organizzata dall’Associazione Culturale “A Cria”, dalla Pro Loco di Vallebona, in collaborazione con il Comune. “Si invitano le gentili mamme a collaborare preparando focacce, pizze o dolcetti” – fanno sapere gli orgnaizzatori.

Infine a mezzanotte verrà bruciata la befana “au foegu”, in uno scenario scintillante e scoppiettante, come augurio per il nuovo anno e per salutare le feste.