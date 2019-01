Ventimiglia. E’ giunto alla fase finale il lavoro della Lega per la costruzione del programma elettorale contenente tutte le tematiche necessarie al rilancio della Città di Confine.

Con il lancio del “Laboratorio di Idee” ad ottobre 2018, la squadra, che si è messa a disposizione per impostare le basi del programma amministrativo del partito, non si è mai fermata. Dopo una prima fase di ascolto, in questi mesi si sono succeduti sopralluoghi ed incontri tra i referenti tematici e i concittadini che hanno esposto idee, problematiche o istanze.

Un lavoro di squadra che ha permesso non solo di impostare le basi per suggerire delle soluzioni concrete ai problemi irrisolti di questi cinque anni di amministrazione, ma anche di impostare strategie di sviluppo e crescita per i prossimi anni.

Per i componenti della squadra è molta la soddisfazione e grande l’entusiasmo per il lavoro svolto in questi mesi: l’obiettivo è quello di fornire degli strumenti amministrativi per chi si candiderà a portare la città di confine fuori dall’incuria e dal recesso economico in cui si trova.

Le idee sviluppate nei vari ambiti verranno a breve poste a disposizione degli altri partiti del centrodestra e delle forze civiche che non si riconoscono nella Giunta Ioculano al fine di costruire una coalizione basata su un programma serio concreto e innovativo per far tornare Ventimiglia protagonista.